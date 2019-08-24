ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنها تنظم الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:55 ص
الملتقى الأول لشباب
الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا
إبراهيم الهوارى
تنظم جامعة بنها الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا تحت شعار معا نصنع فارقا، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 26 من شهر أغسطس الجارى.

ويقام الملتقى برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة إن الملتقى يأتي في اطار التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والتواصل الفعال بين طلاب جامعات الدلتا، مشيرا إلى أن الملتقى يشارك فيه جامعات المنوفية والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ بالزقازيق وجامعة السادات.

من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب إن الملتقى ينظمه الاتحاد العام لطلاب جامعة بنها وتقام فعالياته بالمدن الجامعية ويتضمن تنظيم زيارات للوفود للمزارع السمكية بكلية الزراعة وزيارة شركة المياه وكلية الحاسبات والفنون التطبيقية وزيارة مصانع توشيبا العربى فى بنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاستثمار طاقات الشباب.. جامعة بنها تنظم نموذج محاكاة معهد إعداد القادة

بمشاركة 280 طالبا وعضو هئية تدريس.. انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بجامعة بنها.. صور

ترشيحاتنا

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

عشان يبقى أمان أكتر .. يوتيوب يقرر إزالة هذا النوع من الفيديوهات

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار الفن| محمد رمضان يطير فى الهواء بحفلة مارينا.. وعمرو دياب ينادى على دينا الشربينى فى العلمين

حلال أم حرام.. أمين الفتوى يوضح شرطًا لتجنب حرمة التاتو.. فيديو

تصل لـ 45 يوما.. تعرف على حالات الإجازات بأجر كامل

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور