بنها تنظم الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا

تنظم جامعة بنها الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا تحت شعار معا نصنع فارقا، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 26 من شهر أغسطس الجارى.



ويقام الملتقى برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة إن الملتقى يأتي في اطار التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والتواصل الفعال بين طلاب جامعات الدلتا، مشيرا إلى أن الملتقى يشارك فيه جامعات المنوفية والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ بالزقازيق وجامعة السادات.



من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب إن الملتقى ينظمه الاتحاد العام لطلاب جامعة بنها وتقام فعالياته بالمدن الجامعية ويتضمن تنظيم زيارات للوفود للمزارع السمكية بكلية الزراعة وزيارة شركة المياه وكلية الحاسبات والفنون التطبيقية وزيارة مصانع توشيبا العربى فى بنها.

