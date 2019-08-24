ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عنيك في عنينا توزع 168 نظارة طبية لأهالي شارونة بالمنيا مجانا

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:24 م
صدى البلد
أماني نوار
تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، عملها في محافظة المنيا بالتنسيق مع محافظ المنيا.

وقالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، إن المبادرة نجحت في توزيع 168 نظارة طبية لأهالي قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء إيهاب ذهني رئيس مجلس مدينة ومركز مغاغة والكابتن أشرف يوسف كابتن منتخب مصر ونادى الزمالك والشيخ نور بركات مدير اوقاف مغاغة المنيا واحمد ابراهيم مدير الشئون الاجتماعية بمغاغة.

وأضافت صبري، أن قافلة توزيع النظارات هي قافلة مكملة لقافلة الكشف، وأن الحالات التي تم توزيع النظارات عليها، هي حالات ثبت طبيا احتياجها لنظارة طبية، مشيرة إلى أن أمراض العيون مثل ضعف الرؤية، والتهابات العين، والجفاف، والمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وغيرها من الأمراض التي يمكن معالجتها بشكل بسيط قد تصبح من مسببات العمى في حالة إهمالها وهذا ما نكافحه في مبادرة "عنيك في عنينا" في كل المحافظات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه جاري تجهيز الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية تمهيدا لإجرائها وبحث مدى استحقاقها، مشيرا إلى أن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" مستمرة في المحافظات لمكافحة أمراض العيون حيث سيتم إطلاق قافلة الجمعة القادمة بالقصير بالبحر الأحمر بحضور قيادات المحافظة من منطلق إيمان مؤسسة صناع الخير بدعم المناطق الحدودية والنائية وتوصيل الخدمات الطبية المجانية إليهم.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عنيك في عنينا تجري 70 عملية عيون وتوزع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية بالأقصر

شملت 3 محافظات.. صناع الخير تطلق 3 قوافل لمكافحة العمى

عنيك في عنينا تكشف على 521 مواطنا بالمجان بقرية طوناب بالأقصر..صور

عنيك في عنينا تكشف على 521 مواطنا بالمجان بقرية الطوناب بالأقصر

"عنيك في عنينا" تعلن نتائج قافلة مركز بدر بالبحيرة

بحضور النجم أحمد حسن عنيك في عنينا تكشف على 960 مواطنا بالمنيا

ترشيحاتنا

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019.. قائمة بالأماكن الشاغرة في جامعة القاهرة

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

ماكرون غبي.. ترامب يشن هجوما على فرنسا.. فيديو

بالهوت شورت.. هيفاء وهبى تشعل إنستجرام فى أحدث حفلاتها بالساحل الشمالى

موعد قمة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

بعد كلبش وكازابلانكا.. تعرف على تفاصيل فيلم امير كرارة القادم

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل