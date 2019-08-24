ماكرون غبي.. ترامب يشن هجوما على فرنسا.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا بعنوان النبيذ الفرنسى فى مرمى العقوبات الأمريكية .



ووجه الرئيس الأمريكي دونالد انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة، وهدد من جديد بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.



وأكد ترامب أنه ليس "معجبا كبيرا" بشركات التكنولوجيا ولكن" تلك شركات أمريكية كبيرة، وبصراحة لا أريد أن تقوم فرنسا بفرض ضريبة على شركاتنا".



وندد الرئيس الأميركي أواخر يوليو بـ"غباء" نظيره الفرنسي في ما يتعلق بالضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة التي صوت عليها البرلمان الفرنسي مطلع يوليو.



وتعرف هذه الرسوم باسم "ضريبة غافا" اختصارًا لأسماء شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتنص على فرض ضرائب على تلك الشركات نسبتها 3 بالمئة من رقم الاعمال (المبيعات) التي تحققها تلك الشركات في فرنسا، وليس على أساس الربح المعلن في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ذات الضريبة المنخفضة مثل إيرلندا.