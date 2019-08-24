اهم الاخبار.. تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تفاصيل فيلم امير كرارة القادم.. الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على معظم الأنحاء

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة
وبـ اهم الاخبار أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.. للمزيد اضغط هنا
الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل
في اهم الاخبار أن السعودية أعلنت دخول مشروع «بطاقة الحج الذكية» حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل خلال العام القادم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين
وجاء بـ اهم الاخبار أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد منذ قليل، اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة بحضور وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين.. للمزيد اضغط هنا
بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة
كما جاء بـ اهم الاخبار أن مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، شهد تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وكذا تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى المطارات السعودية بسبب تكدس المطارات هناك بالتزامن مع موسم عودة الحجاج.. للمزيد اضغط هنا
السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات
وفي اهم الاخبار أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة مسئولة بوزارة التربية والتعليم و16 طالبة وموظف بشركة خاصة وآخر بدون عمل الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي لطالبات القسم الأمريكي بمدرسة القدس، مقابل مبلغ مالي.. للمزيد اضغط هنا
محمد صلاح ضد النني .. التشكيل المتوقع لـ ليفربول وارسنال قبل لقاء اليوم
وجاء بـ اهم الاخبار أن فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، يستضيف نظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي "بريميرليج".. للمزيد اضغط هنا
تغييرات في التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها بدورى أبطال إفريقيا
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه ديكاداها الصومالي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد كلبش وكازابلانكا.. تعرف على تفاصيل فيلم امير كرارة القادم
كما جاء بـ اهم الاخبار أن النجم أمير كرارة يستعد خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".. للمزيد اضغط هنا
تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. أماكن شاغرة في جامعة عين شمس بهذه الكليات
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة التعليم العالي، فتحت موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/ 8/ 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 /8/ 2019.. للمزيد اضغط هنا
يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية
وبـ اهم الاخبار أن مباحث المطرية أكدت مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنزلة، وذلك عقب إطلاق أعيرة نارية على الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.. للمزيد اضغط هنا
تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول
قرر القضاء السوداني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، في اتهامات بالفساد، إلى السبت المقبل، وذلك بـ اهم الاخبار .. للمزيد اضغط هنا
2 جنيها ارتفاعا لجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019
وفي اهم الاخبار أن أسعار الذهب ارتفعت خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 بقيمة 2 جنيه للجرام، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 703 و705 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 603 و604 جنيهات.. للمزيد اضغط هنا
الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة
وبـ اهم الاخبار أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.. للمزيد اضغط هنا
الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل
في اهم الاخبار أن السعودية أعلنت دخول مشروع «بطاقة الحج الذكية» حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل خلال العام القادم.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين
وجاء بـ اهم الاخبار أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد منذ قليل، اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة بحضور وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين.. للمزيد اضغط هنا
بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة
كما جاء بـ اهم الاخبار أن مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، شهد تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وكذا تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى المطارات السعودية بسبب تكدس المطارات هناك بالتزامن مع موسم عودة الحجاج.. للمزيد اضغط هنا
السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات
وفي اهم الاخبار أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة مسئولة بوزارة التربية والتعليم و16 طالبة وموظف بشركة خاصة وآخر بدون عمل الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي لطالبات القسم الأمريكي بمدرسة القدس، مقابل مبلغ مالي.. للمزيد اضغط هنا
محمد صلاح ضد النني .. التشكيل المتوقع لـ ليفربول وارسنال قبل لقاء اليوم
وجاء بـ اهم الاخبار أن فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، يستضيف نظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي "بريميرليج".. للمزيد اضغط هنا
تغييرات في التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها بدورى أبطال إفريقيا
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه ديكاداها الصومالي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد كلبش وكازابلانكا.. تعرف على تفاصيل فيلم امير كرارة القادم
كما جاء بـ اهم الاخبار أن النجم أمير كرارة يستعد خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".. للمزيد اضغط هنا
تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. أماكن شاغرة في جامعة عين شمس بهذه الكليات
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة التعليم العالي، فتحت موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/ 8/ 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 /8/ 2019.. للمزيد اضغط هنا
يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية
وبـ اهم الاخبار أن مباحث المطرية أكدت مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنزلة، وذلك عقب إطلاق أعيرة نارية على الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.. للمزيد اضغط هنا
تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول
قرر القضاء السوداني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، في اتهامات بالفساد، إلى السبت المقبل، وذلك بـ اهم الاخبار .. للمزيد اضغط هنا
2 جنيها ارتفاعا لجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019
وفي اهم الاخبار أن أسعار الذهب ارتفعت خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 بقيمة 2 جنيه للجرام، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 703 و705 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 603 و604 جنيهات.. للمزيد اضغط هنا