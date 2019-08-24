2 جنيها ارتفاعا لجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 بقيمة 2 جنيه للجرام، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 703 و705 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 603 و604 جنيهات.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 803 و806 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5624 و5640 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 736 إلى 739 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 469 و470 جنيها، وعيار 12 من 402 و403 جنيهات.