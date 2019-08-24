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رياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:38 م
ريال مدريد - بلد
ريال مدريد - بلد الوليد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره بلد الوليد، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة بلد الوليد، حيث جاء كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا 

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال 

خط الوسط: إيسكو - كاسيميرو - كروس 

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - بيل.

ويغيب كل من، ماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، وإبراهيم دياز، ورودريجو عن المشاركة مع الملكي، بسبب الإصابة، بينما يغيب لوكا مودريتش للإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضًا.

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