ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط محمود م م "22 عاما"، مسئول عن صيدلية بمصر الجديدة، لإدارته الصيدلية وحيازته كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي والمنشطات الجنسية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل الصيدلية على 150 ألف عبوة ما بين أقراص وكبسولات وشراب ومراهم، و1190 قرصا دوائيا خاصين بهيئة التأمين الصحي منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية «80 عبوة عسل و2 عبوة كريم و2 عبوة اسبراي و350 قرصا»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.