ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:08 م
الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة
إسلام مقلد
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط محمود م م "22 عاما"، مسئول عن صيدلية بمصر الجديدة، لإدارته الصيدلية وحيازته كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي والمنشطات الجنسية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الصيدلية على 150 ألف عبوة ما بين أقراص وكبسولات وشراب ومراهم، و1190 قرصا دوائيا خاصين بهيئة التأمين الصحي منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية «80 عبوة عسل و2 عبوة كريم و2 عبوة اسبراي و350 قرصا»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور
ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور
ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور
ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور
ضبط مسئول صيدلية لحيازته أدوية محظور تداولها .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أدوية مستوردة ومهربة جمركيًا داخل صيدلية بمدينة نصر

ضبط مسئولى صيدليتين بالقاهرة يبيعان أدوية مهربة وغير مسجلة

تبيع منشطات وأدوية مهربة.. شاهد مباحث القاهرة تداهم صيدلية في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على موعد تطبيق قانون المعاشات الجديد

ريهام سعيد لـ أحمد حسن: أنت هيصت مع الهيصة ومينفعش تشجع والدتك على السمنة

استخدام أي واي فاي بدون باسورد .. تعرف على مميزات نظام Android 10

بالمستندات.. استجابة سريعة من الدولة لمطالب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان