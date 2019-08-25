طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف بـ 3 وصفات

تعتبر الشكلمة من الحلوى العربية طيبة المذاق والتي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة بكل سهولة وفي أقل وقت ممكن، وبمقادير في متناول الجميع، لذلك نقدم لك طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف بأكثر من وصفة والنتيجة طبق شكلمة لذيذ وخفيف.



طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف

مقادير الوصفة الأولى لـ طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

- كيلوجرام جوز هند مجروش.

- 3علب حليب مكثف محلى.

- مقدار من الزيت.

طريقة تحضير الشكلمة:

- نقوم بوضع جوز الهند على الحليب المكثف وعاء ونقلبهم سويًا.

- نقوم بتشكيل جوز الهند على هيئة كرات، ونزينها بالكرز أو المكسرات حسب الرغبة.

- ثم نضعها بالصينية وندخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة، ونتركها في الفرن حتى تصبح الشكلمة لونها ذهبي، فيما بعد نخرج الصينيّة ونتركها حتى تبرد، وتقدم باردة.



الوصفة الثانية لـ طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

مقادير طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

- كوب حليب مكثف.

- ½ ملعقة فانيليا.

- كوب جوز هند مجروش.

طريقة تحضير الشكلمة باللبن المكثف:

- نخلط الحليب المكثف مع جوز الهند والفانيليا، ونقلبهم جيدًا حتى يصبح القوام متماسك كالعجين.

- نشعل الفرن ونتركه ليسخن.

- نقوم بتشكيل جوز الهند على هيئة كرات.

- نضع كرات الشكلمة في صينية مفروشة بورق الزبدة.

- ندخل الصينية للفرن على درجة حرارة متوسطة .

- بعد 20 دقيقة نخرج الشكلمة ونتركها حتى تبرد وتقدم باردة، وبالهنا والشفا.

الوصفة الثالثة لـ طريقة عمل الشكلمة بالحليب المكثف:

مقادير طريقة عمل الشكلمة بالحليب المكثف

- 4 أكواب كبيرة جوز هند.

-2 كوب كبير دقيق

- 4 بيضات كبيرة.

- 2 كوب كبير لبن مكثف.

- 3 ملاعق سكر مطحون "بودرة".

- ملعقة كبيرة فانيليا.

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

- ¼ كوب سمسم أبيض للتزيين.

- ¼ كوب من اللوز للتزيين.

- 1/4 كوب كرز الطازج للتزيين.

طريقة التحضير :

- قوم بفصل بياض البيض عن الصفار، نم نضرب البياض جيدًا، ثم نضع السكر والفانيليا ونستمر في الضرب حتى يصبح الخليط أبيض اللون كالرغاوي.

- ثم نصب على الخليط الحليب المكثف وماء الورد وماء الزهر مع التقليب من أعلى لأسفل ببطء.

- بالتدريج نضيف جوز الهند إلى الخليط والدقيق حتى يصبح القوام عجين متماسك.

- نشكل العجين لـ كرات ثم نضع الكرات في الصينية المفروشة بورق الزبدة.

- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.



للتزيين:

- ينقع اللوز في ماء مغلي وذلك حتى يسهل من عملية تقسيمه لنصفين توضع في وسط كرة الشكلمة عند التزيين.

- أو وضع الكرز على وجه الشكلمه، أو تغمس بعض الكرات في السمسم الأبيض.

- وتقدم الشكلمة باردة وبالهنا والشفاء.

