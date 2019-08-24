لتطوير الأسطول البحري.. تدشين قاطرة جديدة باحتفالات ترسانة بورسعيد البحرية

أعلن المهندس عادل فريد طنطاوي، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، عن تدشين قاطرة جديدة خلال احتفالات أكتوبر المقبل بترسانة بورسعيد البحرية.



وقال المهندس عادل فريد طنطاوي إن ترسانة بورسعيد بصدد الانتهاء من بناء قاطرة جديدة بقوة شد ٧٠ طنا، لتدشينها في احتفالية كبرى بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.



وأضاف مدير ترسانات الهيئة، أن القاطرة الجديدة اطلق عليها اسم "علي شلبي" وهو مدير إدارة الترسانات سابقا وعضو سابق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس.



يشار إلى قيام ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من القاطرات والأعمال البحرية الجديدة، والتي شملت تدشين القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز "مصاحب"، وهما "مصاحب 7" و"مصاحب 8"، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ببورسعيد، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.



ويأتي تحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم وفقًا لجدول زمني محدد وبالإمكانيات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها، وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.