إحياء الإسكندرية تعلن بدء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلنت أحياء الإسكندرية اليوم السبت، عن بدء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.





وشكلت أحياء الإسكندرية – عددها 10 أحياء - لجان عامة وفرعية لاستقبال الطلبات خلال 6 شهور على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور أخرى.





يتم تقديم طلب التصالح من خلال ملء بيانات الطلب الموجود بالمركز الذكية بالأحياء، والأوراق المطلوبة للتصالح على العقارات المخالفة هي:





-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.





-المستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح عليه.





-إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة.





-عدد ا نسخة من المستندات المقدمة علي الطبيعة.





-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.





- صورة اورنيك الترخيص .





-تقرير من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية للمبني .





-الإيصال الدال علي سداد رسم الفحص ودراسة الطلب .



