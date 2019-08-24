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رياضة

استقالة ثروت سويلم من اتحاد الكرة وتكليف وليد العطار بمهام المدير التنفيذى

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:54 م
ثروت سويلم
ثروت سويلم
يسري غازي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن اللجنة قررت إعادة تشكيل لجان الاتحاد والإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى.

قال عمرو الجنايني خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم إن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم تقدم باستقالته من منصبه لافتا إلى أنه عمل بإخلاص فى منصبه.

وأوضح رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة في حديثه أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى سيتولى مهام المدير التنفيذي بدلًا من ثروت سويلم.

وأضاف: انا وزملائى كتيبة كوماندوز وبالاجتهاد والعمل الجيد سوف تكون الكرة المصرية فى جانب أفضل.

وطالب عمرو الجنايني وسائل الإعلام بضرورة الدعم والمساندة للجنة خلال الفترة القادمة، مشددا على أن اللجنة اتخذت قرارا بإعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة لافتا إلى أن الأسبوع الجارى سوف يتم الإعلان عن تشكيل اللجان بشكل نهائى.

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