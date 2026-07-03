أخبار التوك شو| التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين.. الفراعنة على موعد مع اختبار صعب أمام أستراليا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الإسكان : تسليم وحدات سكن لكل المصريين وفق الجدول الزمني.. تفاصيل

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها التنموية والإسكانية بكامل طاقتها، لضمان توفير وحدات سكنية وخدمات تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات مختلف الشرائح.

تحذير عاجل للأهالي| الحلوى المغشوشة قد تسبب التشنجات وصعوبة التنفس للأطفال.. احمي ابنك

وجه الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، تحذيرًا عاجلًا لأولياء الأمور من شراء الحلوى اعتمادًا على شكل العبوة أو تصميمها الجذاب، مؤكدًا أن المظهر الخارجي لا يضمن جودة المنتج أو سلامته، وأن الوقاية تبدأ باختيار المنتجات من مصادر موثوقة.

خرق وقف إطلاق النار مستمر.. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

أكد بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أحدث الهجمات استهدفت حي غزة القديمة شرق مدينة غزة، حيث ألقت طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من الأطفال أثناء محاولتهم الحصول على المياه، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.

أشهر عيار ذهب بـ5740 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج

حالة من الانخفاضات شهدتها أسعار الذهب منذ بداية العام، وهو ما جعل الكثير من المتخصصين ينصحون المستثمرون والشباب المقبل على الزواج، بشراء الذهب خلال هذه الفترة قبل نهاية العام، الذي قد يحدث بها بعض الارتفاعات.

الحرس الثوري يوجه تحذيراً جديداً لـ أميركا وإسرائيل: ردنا سيكون أكثر حسماً

جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن أي "خطأ في الحسابات" سيقابل برد "أكثر حسماً وسحقاً من أي وقت مضى"، حسب ما أفادت العربية.

الفراعنة على موعد مع اختبار صعب.. شكوك حول مشاركة صلاح وتعديلات منتظرة أمام أستراليا

تتزايد حالة الترقب داخل الشارع الرياضي المصري قبل مواجهة منتخب مصر ونظيره الأسترالي، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف قائد الفراعنة محمد صلاح من المشاركة، إلى جانب توقعات بإجراء المدير الفني حسام حسن عدة تعديلات على التشكيل الأساسي لمواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة بدنيًا.

منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة تفاصيل حالة الجو، بعد تسجيل البلاد درجات حرارة مرتفعة، وأن درجات الحرارة المعلنة أعلى من المحسوسة.

بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى

في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، تتواصل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن دمج المشتركين في المنظومة الرسمية، وإنهاء المشكلات المرتبطة بهذا الملف الذي يشغل ملايين المواطنين.

عالم أزهري يحذر: الغش يهدم الأمم ويصنع فاشلين في أخطر المهن.. «من غشنا فليس منا»

وبالتزامن مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، وتجدد التحذيرات من الغش داخل اللجان، أكد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الغش ليس مجرد مخالفة فردية، بل ظاهرة تهدد المجتمع بأكمله، محذرًا من تداعياتها على القيم والأخلاق ومستقبل الأوطان.