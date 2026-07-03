الحرس الثوري يوجه تحذيراً جديداً لـ أميركا وإسرائيل: ردنا سيكون أكثر حسماً

جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن أي "خطأ في الحسابات" سيقابل برد "أكثر حسماً وسحقاً من أي وقت مضى"، حسب ما أفادت العربية.

الحرس الثوري: جاهزون لأي مواجهة

أكد الحرس الثوري، في بيان اليوم الجمعة، أنه مع بقية أفرع القوات المسلحة الإيرانية في حالة "استعداد قتالي شامل"، مشدداً على جاهزيته لمواجهة ما وصفه بـ"العدو"، وفق ما أفادت العربية.

"ليس استعراضاً عسكرياً"

وأضاف البيان أن حالة الاستعداد الحالية "ليست مجرد استعراض عسكري"، وإنما تعكس – بحسب وصفه – موقف الإيرانيين تجاه ما اعتبره "الظلم والعدوان".

حديث عن "الثأر"

وأشار الحرس الثوري إلى ما وصفه بـ**"صرخة الثأر للدم"**، معتبراً أن هذا النهج سيؤدي إلى إصابة الولايات المتحدة وإسرائيل وداعميهما بـ"اليأس والإحباط"، وفقاً لما ورد في البيان.