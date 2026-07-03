شهيد الواجب.. لحظة وصول جثمان أمين الشرطة ضحية إخماد حريق بالإسكندرية إلى مسقط رأسه

وسط حالة من الحزن والأسى، وصل منذ قليل جثمان أمين الشرطة الذي لقي مصرعه أثناء مشاركته في جهود إخماد حريق اندلع بأحد المواقع بمحافظة الإسكندرية، إلى مسقط رأسه بالبحيرة.

واصطف الأهالي وأفراد أسرته وأقاربه في انتظار وصول الجثمان، حيث خيمت أجواء من الحزن على الجميع، فيما حرص عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي القرية على تقديم واجب العزاء ومساندة أسرة الفقيد.

وكان أمين الشرطة قد استشهد أثناء أداء واجبه الوطني، خلال مشاركته في التعامل مع الحريق، حيث بذل جهودًا كبيرة في محاولة السيطرة على النيران، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته، ليسطر نموذجًا مشرفًا في التضحية والإخلاص أثناء أداء الواجب.

حيث تم تشيع الجنازة في موكب مهيب بحضور الأهالي وعدد من القيادات، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء مسقط رأسه، الذين نعوا الفقيد، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأنه رحل وهو يؤدي واجبه في خدمة الوطن وحماية المواطنين.