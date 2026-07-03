بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى

في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، تتواصل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن دمج المشتركين في المنظومة الرسمية، وإنهاء المشكلات المرتبطة بهذا الملف الذي يشغل ملايين المواطنين.





تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني



أكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن وزير الكهرباء أعلن تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتسهيل إجراءات المشتركين.





خطة لتحويل 1.4 مليون عداد إضافي



وأوضح أن هناك تفاؤلًا باستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إنهاء أوضاع المشتركين بشكل تدريجي ومنظم، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المشتركين القانونيين.





تفعيل إجراءات التصالح



وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على تفعيل إجراءات التصالح، بما يسمح للمواطنين بتسوية المخالفات وسداد المستحقات وفق آليات واضحة، تمهيدًا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة كاملة.









العداد الكودي هو عداد كهرباء يُركب للوحدات المخالفة أو غير المقننة، ويهدف إلى تسجيل استهلاك الكهرباء بصورة قانونية دون أن يُعد مستندًا لإثبات ملكية الوحدة أو تقنين وضعها. وتواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ضمن جهودها لخفض نسب الفقد، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة المشتركين داخل المنظومة الرسمية.