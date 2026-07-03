تحذير عاجل للأهالي| الحلوى المغشوشة قد تسبب التشنجات وصعوبة التنفس للأطفال.. احمي ابنك

وجه الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، تحذيرًا عاجلًا لأولياء الأمور من شراء الحلوى اعتمادًا على شكل العبوة أو تصميمها الجذاب، مؤكدًا أن المظهر الخارجي لا يضمن جودة المنتج أو سلامته، وأن الوقاية تبدأ باختيار المنتجات من مصادر موثوقة.

لا تنخدعوا بالشكل الخارجي

أكد استشاري التغذية أن العبوات الملونة والتصميمات الجذابة قد تخفي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة شراء الحلويات من أماكن معروفة وموثوقة.

هذه أول أعراض التسمم

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن القيء والمغص والصداع من أبرز الأعراض الأولى التي قد تظهر على الطفل بعد تناول حلوى مغشوشة أو تحتوي على مكونات مجهولة المصدر.

متى يجب التوجه للمستشفى؟

وأشار إلى أن استمرار الأعراض أو تطورها إلى تشنجات أو صعوبة في التنفس يعد مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوجه الفوري إلى المستشفى، محذرًا من محاولة علاج الطفل في المنزل.

مضاعفات قد تمتد لسنوات

وأضاف أن التعرض المتكرر للحلوى غير الآمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة المدى، تشمل:

اضطرابات النمو.

ضعف التركيز.

مشكلات بالجهاز الهضمي.

أضرار بالكبد.

واختتم الدكتور عماد الدين فهمي حديثه بالتأكيد على أن حماية الأطفال تبدأ من وعي الأسرة، من خلال التأكد من مصدر المنتجات الغذائية، وعدم الانسياق وراء العبوات الجذابة أو الأسعار المغرية، حفاظًا على صحة الأبناء وسلامتهم.