استشاري تغذية يحذر أولياء الأمور: لا تنخدعوا بشكل عبوة الحلوى

حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، أولياء الأمور من الانخداع بالشكل الخارجي أو التصميم الجذاب لعبوات الحلوى، مؤكدًا أن المظهر لا يعكس بالضرورة جودة المنتج أو سلامته، وأن شراء الحلويات يجب أن يكون من مصادر موثوقة ومعروفة.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القيء والمغص والصداع تُعد من أولى العلامات التي قد تظهر على الطفل بعد تناول حلوى مغشوشة أو تحتوي على مواد مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن استمرار الأعراض أو تطورها إلى تشنجات أو صعوبة في التنفس يستوجب التوجه الفوري إلى المستشفى دون محاولة علاج الطفل في المنزل.



وأضاف أن التعرض المتكرر لمثل هذه المنتجات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية على المدى البعيد، منها اضطرابات النمو وضعف التركيز ومشكلات بالجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالتأكد من مصدر المنتج وعدم الانسياق وراء العبوات الجذابة أو الأسعار المغرية.

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