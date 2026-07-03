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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراعنة على موعد مع اختبار صعب.. شكوك حول مشاركة صلاح وتعديلات منتظرة أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء صبري

تتزايد حالة الترقب داخل الشارع الرياضي المصري قبل مواجهة منتخب مصر ونظيره الأسترالي، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف قائد الفراعنة محمد صلاح من المشاركة، إلى جانب توقعات بإجراء المدير الفني حسام حسن عدة تعديلات على التشكيل الأساسي لمواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة بدنيًا.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، وسط ترقب واسع للتشكيل الذي سيدفع به المدير الفني، ويتساءل الجميع عن آليات مواجهة الهجوم الاسترالي وهل يتحقق الحلم الكبير بالتأهل للدور القادم؟، هل سينجح الفراعنة في كتابة تاريخ جديد؟.


هل يشارك محمد صلاح أمام أستراليا؟

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد أن موقف محمد صلاح من خوض المباراة لا يزال غير محسوم، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدير الفني حسام حسن بشأن جاهزية اللاعب قد تكون جزءًا من مناورة فنية تهدف إلى إخفاء التشكيل الأساسي حتى اللحظات الأخيرة.

محمد صلاح
صلاح

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني أصبح أكثر حذرًا في التعامل مع وسائل الإعلام، ويفضل عدم الكشف عن تفاصيل خططه الفنية قبل المباريات المهمة.

حسام حسن يجهز جميع اللاعبين

وأكد إسلام محمد أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز جميع لاعبي المنتخب، بعدما أعلن حسام حسن جاهزية القائمة كاملة للمشاركة، بما يمنح الفريق مرونة كبيرة في اختيار التشكيل المناسب وفقًا لمجريات المباراة واحتياجاتها الفنية.

وأضاف أن جميع اللاعبين يمتلكون فرصة حقيقية للمشاركة، سواء تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي أو غاب عن اللقاء، مشددًا على أن الهدف الأول داخل معسكر المنتخب هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

منتخب مصر
منتخب مصر

تغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر

وتوقع الناقد الرياضي أن يشهد تشكيل منتخب مصر بعض التعديلات، لافتًا إلى أن محمود حسن "تريزيجيه" يعد من أبرز المرشحين للتواجد في التشكيل الأساسي، بينما ينتظر حمدي فتحي العودة لتعويض غياب مهند لاشين

.

وأشار إلى أن الخيارات الدفاعية أصبحت محدودة، وهو ما يجعل الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة الأقرب لقيادة خط الدفاع، خاصة في ظل الحاجة إلى عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع القوة البدنية للمنافس.

أستراليا تعتمد على الكرات الهوائية

وحذر إسلام محمد من الاستهانة بالمنتخب الأسترالي، مؤكدًا أنه يمتلك عناصر قوية بدنيًا، ويجيد استغلال الكرات العرضية والهوائية، إلى جانب الاعتماد على الكرات الثانية والضغط المستمر داخل منطقة الجزاء.

استراليا
استراليا

وأوضح أن مواجهة هذا الأسلوب تتطلب من لاعبي منتخب مصر فرض أسلوبهم في اللعب الأرضي، والحد من الأخطاء الدفاعية، مع تجنب الدخول في التحامات هوائية غير ضرورية، من أجل تقليل خطورة المنافس وزيادة فرص التأهل إلى الدور المقبل.

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