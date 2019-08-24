8 مراوح سقف ومولد كهرباء بين المسروقات.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا نجل سفير سابق بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، والكائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، حول بلاغ من "حازم أ" مدير مبيعات بإحدى الشركات، و"نجل سفير سابق لدى إحدى الدول العربية، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقي.





حيث أفاد بأنه تمت سرقة 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير، ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسيفر وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوماتك وبوتاجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.





علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم "اسلام أيمن " 20 سنة عامل زراعى مقيم بندر مشتول وسبق اتهامه فى قضيايا سرقات و" أحمد ف" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع " 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ " و" كريم ع" و" عماد س " 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع " .



