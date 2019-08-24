مقتل عنصر إجرامي خطر في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالشرقية

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه وتم التحفظ علي الجثمان وتحرير المحضر اللازم.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية من اللواء عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن بتواجد "الأنصاري ب" مسجل خطر فئة أ مقيم قرية الطوابرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، داخل نطاق المحافظة.



