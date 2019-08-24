ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل عنصر إجرامي خطر في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالشرقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:57 م
مقتل عنصر إجرامي
مقتل عنصر إجرامي
محمد الطحاوي
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه وتم التحفظ علي الجثمان وتحرير المحضر اللازم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية من اللواء عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن بتواجد "الأنصاري ب" مسجل خطر فئة أ مقيم قرية الطوابرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، داخل نطاق المحافظة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم تحديد مكان اختبائه داخل منطقة بوز الحوض قسم صان الحجر وانتقلت قوة أمنية وأثناء مداهمة المكان قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتم التعامل معه ولقي مصرعه وجار تحرير المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها أب وأولاده بالشرقية

السيطرة على حريق نشب بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية بمركز فاقوس

ترشيحاتنا

التعليم تحسم الجدل.. 5 حقائق تكشف مصير النظام الجديد لطلاب 2020

شاهد.. ماذا قالت رانيا فريد شوقى لزوجها فى عيد زواجهما

بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

نورا.. ضحية جديدة لإهمال المستشفيات الخاصة بقنا.. دخلت لإجراء عملية اللوزتين.. خرجت جثة هامدة

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

زُج باسمه في خلافات مرتضى منصور ولؤي دعبس.. قصة إبراهيم العرجاني الذي دافع عنه رئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الاختبار الأول للسيارة كيا اوبتيما 2021 بـ وادي الموت.. صور

بـ الفيل الأزرق.. نيللي كريم بإطلالة مثيرة على الشازلونج

شهد مراجيح تثير الجدل بعد ظهورها فى أولاد رزق بـ قوامها الرشيق ..صور