لحديثي التخرج.. البنك الاهلي يعلن عن فرص عمل جديدة



حدد اعلان البنك المنشور علي الموقع الرسمي علي شبكة الإنترنت، المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف من بينها خريجو كليات التجارة وما يعادلها من تخصصات إدارة " البنوك، الأعمال، الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها"، وكليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات 2015 حتي 2018.



ذكر الاعلان ضرورة أن يكون المتقدم حاصلا علي درجة جيد علي الأقل في المؤهل الدراسي بالاضافة لأن يكون من خريجي الكليات و الإكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والجامعات الدولية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.



واضاف أنه يحظر علي المتقدم وجود أقارب لديه بالبنك حتي الدرجة الثالثة، و ألا يزيد عمره على 28 عاما عند التعيين، و أن يكون محل إقامته مطابقا للرقم القومي.



اعلن البنك الأهلي المصري عن حاجته لتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين، علي مستوي فروعه وقطاعاته الوظيفية من حديثي التخرج.