ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لحديثي التخرج.. البنك الاهلي يعلن عن فرص عمل جديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:53 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
محمد يحيي
اعلن البنك الأهلي المصري عن حاجته لتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين، علي مستوي فروعه وقطاعاته الوظيفية من حديثي التخرج.

حدد اعلان البنك المنشور علي الموقع الرسمي علي شبكة الإنترنت، المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف من بينها خريجو كليات التجارة وما يعادلها من تخصصات إدارة " البنوك، الأعمال، الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها"، وكليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات 2015 حتي 2018.

ذكر الاعلان ضرورة أن يكون المتقدم حاصلا علي درجة جيد علي الأقل في المؤهل الدراسي بالاضافة لأن يكون من خريجي الكليات و الإكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والجامعات الدولية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

واضاف أنه يحظر علي المتقدم وجود أقارب لديه بالبنك حتي الدرجة الثالثة، و ألا يزيد عمره على 28 عاما عند التعيين، و أن يكون محل إقامته مطابقا للرقم القومي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ثورة تصحيح.. 5 قرارات نارية للجنة الجنايني المؤقتة باتحاد الكرة

حكمدار الجبلاية.. تعرف على عمرو الجنايني الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم

اهم الاخبار.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد .. جهاد جريشة يعتذر لـ الأهلي.. التعليم تحدد مصير 2 ثانوي

من هو لؤي دعبس صاحب الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك

بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير