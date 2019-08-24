ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: مشاركة مصر بقمة الدول السبع يعكس مكانتها الدولية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:52 م
نشأت الديهى
نشأت الديهى
حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تم دعوتها من الدولة المنظمة لقمة دول السبع للمشاركة في القمة، بدعوى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر ليست عضوا في مجموعة السبعة، ولكن بثقلها وما أنجزته خلال الفترة الماضية على كافة المستويات تجعل من استضافة مصر أمر طبيعي، وتمثل نقلة نوعية لما وصلت إليه مصر من مكانة دولية، وتجعل من مصر دولة لها كلمة مسموعة دوليًا.

وتابع "الديهي"، أن الرئيس السيسي سيكون له لقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول الحاضرين بالقمة، وسيلقي كلمة مهمة للغاية ومرتقبة، ممثلًا للقارة الإفريقية كرئيس للاتحاد الإفريقي، وهو يحمل ملفين وهم إطلاق منطقة التجارة الحرة لأول مرة والذي كان حلم تحول لحقيقة، وإعادة تقييم الاتحاد الافريقي وضمان تحقيق التنمية المستدامة 2063.

وأكد "الديهي"، أن مصر عادت بخطي ثابتة للحضن الإفريقي من خلال فعاليات متعددة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير اليابان بمصر: أتوقع مشاركة متميزة وفعالة من الرئيس السيسي بقمة العشرين

الديهي: ما كان لمصر المشاركة في قمة العشرين بلا الصعود اقتصاديًا

مفاجأة.. خط بارليف السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع

ترشيحاتنا

شاهد.. هدف عالمى لـ محمد صلاح فى شباك أرسنال

لجنة غير شرعية.. عمومية الجبلاية ترفض قرارات الجنايني وتتحرك ضده

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

بشرى من الزراعة حول اسعار الدواجن الفترة المقبلة.. فيديو

أندية قطرية تفاوض وليد أزارو.. والاهلي يرد

من هو لؤي دعبس صاحب الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير