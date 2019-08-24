الدوري الانجليزي .. صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لقمة البريميرليج ..فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على منافسه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق ماتيب بعد تنقيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .



وأضاف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء .



وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق صلاح بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الايمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .



وتمكن فريق أرسنال من إحراز الهدف الوحيد فى الدقيقة 85 بعد خطأ من أرنولد في تشتيت الكرة قطعها لاعبو أرسنال وصلت عند أوباميانج مررها عرضية أرضية لوتريرا ليسددها الأخير أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس ليفربول إلى داخل الشباك.



الشوط الأول :



وبدأ زملاء محمد صلاح بالضغط المتواصل علي وسط ملعب آرسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز هدف مبكر.



وجاءت فرصة ضائعه بعدج عرضية من روبرتسون تمر من أمام دفاع أرسنال يفشل فيرمينيو في متابعتها داخل الشباك وتخرج من امامه الى خارج الملعب فى الدقيقة 2 .



وباغت فريق الارسنال مرمي ليفربول بعد خروج خاطئ من حارس ليفربول في تشتييت الكرة تصل لأوباميانج يسددها في المرمى الخالى من حارسه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول إلى خارج الملعب فى الدقيقة 11 .



وفي الدقيقة 21 تلقي سادية ماني تمريرة خاطئة من سبايوس لاعب أرسنال يقطعها ماني ويسددها قوية لكن حارس أرسنال لينو يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه من هدف محقق .



وأهدر فريق آلارسنال هدف غريب بعد انطلق بيبي بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية ضعيفة تصدى لها حارس ليفربول لينقذ مرماه من فرصة هدف فى الدقيقة 35 .



الشوط الثاني :



وبدء فريق ليفربول بالضغط المتواصل فى بداية الشوط الثاني علي وسط ملعب آرسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز الهدف الثانى .



وتلقي محمد صلاح عرضية من زميله روبرتسون ، ليقفز علي أثرها وسددها برأسية قوية داخل منطقة الجزاء ولكن تمر اعلى مرمى أرسنال فى الدقيقة 56 .



وحاول أوباميانج ان يسجل الهدف الاول للارسنال أمام ليفربول بعد تمريرة طولية وينفرد بمرمي وحيدا ولكن لم يسيطر على الكرة وتصل لادريان حارس الريدز فى الدقيقة 64 .



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد الارسنال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط .