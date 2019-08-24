بالفيديو | الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين لمجموعة السبع





WATER CANNONS: Police fired a water cannon at anti-capitalist protesters blocking roads in a town near Biarritz, France during the #G7Summit pic.twitter.com/rSMCLw7cEQ — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 24, 2019

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لفترة وجيزة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس حيث يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام.وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة.وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.