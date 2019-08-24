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رياضة

ختام فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية بسوهاج بمشاركة 1500 شاب وفتاة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
ريهام بكير
اختتمت وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام .

وشهدت فعاليات اليوم السبت حوار مجتمعي مع المشاركين بالحملة بحضور محافظ سوهاج وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المعنية .

واختتمت فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية بماراثون جري شارك فيه 1500 مشارك من أبناء محافظة سوهاج وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ممثله في الادارة العامة للسياحة الرياضية قد أطلقت حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 بسوهاج الخميس الماضي والتي تضمنت ندوات تثقيفية عن تمكين المرأة وخفض معدلات الانجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي ، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري بالإضافة إلى جوله سياحية بمتحف سوهاج القومي

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