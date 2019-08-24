كسر أنفها وفكها.. اعتداء وحشى على أم لـ5 أطفال سحلها الزوج في ذكرى زواجهما..صور

كشفت ام لخمسه اولاد عن الليلة التي سحلها فيها مطلقها وتسبب في تورم عينيها في هجوم وحشي افقدها وعيها داخل غرفة فندق.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كانت "لوسي ميرز" 37 عامًا تحتفل بعيد ميلاد زوجها السابق بفندق في مدنية "نيوكاسل" البريطانية الذي بدأ بخطاب من الاهانة والسب انتهى باعتداء وحشي كادت الام ان تلقى حتفها في على يده.



وقضت المحكمة البريطانية على زوجها السابق الآن بالسجن لمدة 24 شهرًا مع وقف التنفيذ ومنعه مدى الحياة من الاقتراب من السيدة مايرز وأطفالها الخمسة.



وعانت ميرز ، التي تعيش في ولفرهامبتون والتي تحلم بأن تصبح عارضة أزياء ، من كسر في الأنف وعظمة الفك خلال الهجوم الذي شنه مطلقها عليها قبل عامين.



فيما اخبرها الاطباء بأنه اذا كان اقدم زوجها على ضربها على رأسها لكانت ماتت في الحال.



وبدأت تفاصيل حادث الاعتداء حين احتفلت الام بعيد ميلاد زوجها ، عادت معه إلى غرفتهما في الفندق ، حيث كانا الوحيدين المقيمين في الطابق بأكمله.



وبوقت لاحق من هذه الامسية بدأ زوجها في إهانتها قبل أن يلكمها على خدها الأيسر بكل قوة.



في الليلة التالية زارها ضابط شرطة وقررت توجيه الاتهامات للزوج العنيف.