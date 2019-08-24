المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وجامعة عين شمس ينظمان حفلا للأطفال

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالية للأطفال بالقاعة الرئيسية الكبري تحت رعاية نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



يأتى الحفل ضمن فعاليات القمة الثلاثين لجوالة الجامعات المصرية التي تنظمها الجامعة، حيث شملت الاحتفالية تقديم عروض مسرحية وقصص هادفة للأطفال إلى جانب عدد من الألعاب الترفيهية، حيث افتتحت أعمال القمة يوم الخميس الماضى في كلية الزراعة بشبرا الخيمة.



وكان نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قد ترأس صلوات القداس الإلهي اليوم السبت بكنيسة القيامة بمقر المركز.



وتمم الأنبا إرميا سيامة الطفل بيشوي رضا ميلاد شماسًا بدرجة إبصالتس، وشارك في الصلاة القس موسى تامر.



