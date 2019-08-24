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الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:51 م
الدفاع الجوي السوري
الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق
قسم الخارجي
أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" تصدي الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء دمشق.

وعن التفاصيل، قال مصدر عسكري للوكالة إنه "في تمام الساعة ٢٣،٣٠ رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق".

وأوضح أنه على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية مقطع فيديو يوثق لحظة تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف في السماء.

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