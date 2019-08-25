القباني يختار تشكيل الزمالك لـ مباراة المقاصة.. ويقترح تغيير مركز عبد الله جمعة

كشف وائل القباني مدافع الزمالك السابق عن تشكيل الزمالك الأفضل من وجهة نظره في مباراة مصر للمقاصة في كأس مصر.



وقال القباني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمد عواد في حراسة المرمى بالتأكيد، أمامه حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي".



وتابع ،"في خط الوسط سيشارك فرجاني ساسي وبجواره محمد حسن أو زيزو في حالة غياب محمد حسن بسبب الإصابة"، وفي خط الهجوم يتواجد شيكبالا وبامبو وبن شرقي خلف مصطفى محمد".



وأختتم القباني تصريحاته: "أرى انه من الأفضل تجهيز عبد الله جمعة ليكون بديل لشيكابالا في نفس المركز".

