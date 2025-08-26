أستاذ بالأزهر: عبارات التهاني في الأفراح المصرية تحمل قيماً إسلامية وإنسانية

أجاب الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، على سؤال حول طبيعة العبارات الشعبية المستخدمة في الأفراح والمناسبات المصرية، مبينًا أن هذه العبارات تحمل في طياتها قيمًا إنسانية وإسلامية راسخة.

وأوضح السعيد، خلال تصريح، أن المصريين يستخدمون في الأفراح عبارات مثل: "ربنا يتمم بخير" في حال الخطبة أو عقد القران، وهي دعاء صريح بأن يكمل الله على العروسين نعمته بالخير والسعادة، كما يقال في الزواج: "بالرفاء والبنين"، تعبيرًا عن التمني بالاستقرار والذرية الصالحة.

وأضاف أن من أبرز التهاني المتداولة قولهم: "عقبال عندكم"، وهي عبارة تحمل معنى المشاركة الوجدانية وتمني الفرح والسرور للآخرين، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويقوي مشاعر المودة.

وأشار السعيد إلى أن هذه اللغة الشعبية لم تفقد هويتها، ولم تضعف أمام محاولات الغزو الثقافي أو إدخال مفردات أجنبية، بل حافظ المصريون على جذورها العربية الأصيلة.

وأكد أن هذه المفردات الشعبية ليست مجرد كلمات، بل هي مزيج من الدعاء، والتفاؤل، والمودة، تكشف عن طبيعة الشخصية المصرية التي تتميز بالمحبة والإنسانية والتمسك بالقيم.

وقال: "هذه اللغة الشعبية تحمل في جوهرها البعد النفسي والأخلاقي والديني، وهي مرآة حقيقية للشخصية المصرية التي صمدت أمام كل التحديات الثقافية عبر التاريخ".