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فن

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بمايوه بكيني.. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:39 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
آيه عاطف
نشرت رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مع عدد من المعجبين على شاطئ البحر مرتدية مايوه بكيني.

ودائما ما تحب رانيا يوسف أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة، حيث دائمًا ما تتبع الصيحات العالمية .

وأثارت رانيا يوسف جدلا واسعا حولها عند ارتدائها فستانا أسود مثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، وتجددت الأزمة عند ارتدائها فستان جرئ آخر في تكريم مجلة الدير جيست.

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