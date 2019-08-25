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رياضة

يد المنيا يضم جناح أكتوبر استعدادا للممتاز

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:13 ص
صدى البلد
مالك خالد
أعلن الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي المنيا، عن ضم سابع صفقاته استعدادا للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وتم التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن أحمد رمضان، جناح أيمن فريق ٦ أكتوبر، وجاء ذلك بحضور هيثم حمدي المدير الفني للفريق و خالد فايز عضو مجلس الإدارة.

وبدأ فريق يد المنيا فترة الاعداد منذ ٢٥ يوما، وشهدت العديد من التدريبات الفنية والبدنية، وكذلك بعض التدريبات على الرمال لرفع مستوى اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

كما يخوض الفريق معسكرا الشهر المقبل يلعب خلاله ثلاثة مباريات ودية.

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