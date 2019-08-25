سبوتنيك: الطائرة الإسرائيلية كانت مجهزة لتنفيذ عملية اغتيال في بيروت

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن مصدرا أكد أن الطائرة الإسرائيلية التي سقطت أو أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، عبارة عن طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة عسكرية لزرع عبوات ناسفة ومجهزة لتنفيذ عملية اغتيال.



وكان مسؤول بحزب الله قال لرويترز إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.



وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله. وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.



قالت قناة "روسيا اليوم" في نسختها باللغة الإنجليزية إن انفجار بيروت كان نتيجة لهجوم إسرائيلي بطائرة من دون طيار، حيث تحطمت فيه طائرة درون، وانفجرت أخرى قبل الموعد. وذلك بحسب حزب الله اللبناني.





