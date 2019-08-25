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ترامب يكشف حقيقة وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:22 ص
ترامب يكشف حقيقة
ترامب يكشف حقيقة وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع
دعاء أبوهشيمة
نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

وكتب ترامب على تويتر قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

وأضاف: "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم"!.

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