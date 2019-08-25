أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لـ هذا الأسبوع.. فيديو

يقدم موقع "أندرويد بيت" التقني كل أسبوع قائمة بأفضل 5 تطبيقات وألعاب موجودة على متجر "بلاي" Play، التابع لشركة "جوجل" Google، وفيما يلي القائمة الكاملة لتلك التطبيقات والألعاب.





Post-it





Post-it هو تطبيق خاص بتدوين الملاحظات، ويتيح لك التطبيق تعديل تلك الملاحظات أو مشاركتها أو تصديرها إلى تطبيقات أخرى أو السحابة (ويدعم التطبيق PowerPoint و Excel و PDF و Dropbox وما إلى ذلك).





يأتي التطبيق بحجم 7.8 ميجا بايت ويتوافق مع نظام أندرويد 7.0 أو أعلى، وهو مجاني بالكامل.













Witcheye





Witcheye هي لعبة ممتعة، يعتمد الربح فيها على تجنب الفخاخ المختلفة في عوالم اللعبة الستة. وتتكون اللعبة من خمسين مستوى.





اللعبة ليست مجانية، حيث يجب عليك شراؤها بمبلغ 3 دولارات، وتأتي Witcheye بحجم 108 ميجا بايت وتتوافق مع نظام أندرويد 4.1 أو أعلى.









Banana Kong Blast





Banana Kong Blast هي لعبة مسلية للغاية، وخلالها يقوم القرد الذي تتحكم به بالقفو والتحرك من أجل جمع الموز، وتحتوي اللعبة على أكثر من 48 المستويات المتاحة في ستة عوالم.





اللعبة ليست مجانية بالكامل، وتأتي بحجم 83 ميجا بايت ووتوافق مع نظام أندرويد 4.4 أو أعلى.









Hamsterdam





من المعرووف عن كائنات "الهامستر" أنها لطيفة، لكن بالطبح ستغير رأيك عند ممارسة هذه اللعبة، فهذه اللعبة تدور حول هامستر يتقن فنون القتال ويقوم باستخدامها من أجل إنقاذ عائلته.





اللعب ليست مجانية، فهي تأتي بسعر 2 دولار، وحجم 58 ميجا بايت، وتتوافق مع نظام اندرويد 5 أو أعلى.









VR checker





أصبحت الواقع الافتراضي أكث شعبية مما سبق، كما شهدت منتجات الواقع الافتراضي انخفاضًا حادًا في أسعارها في السنوات الأخيرة، مع تضاعف المحتوى وزيادة الاستخدام، لذلك فإن VR Checker هو تطبيق جديد يساعدك في التحقق من توافق جهازك مع تقنية الواقع الافتراضي.





التطبيق مجاني بالكامل، ويأتي بحجم صغير جدا وهو 3.7 ميجا بايت، ويتوافق مع نظام أندرويد 4.2 أو أعلى.



