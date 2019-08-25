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نيابة عن قادة مجموعة السبع.. ماكرون يوجه رسالة إلى إيران

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:04 ص
ماكرون
ماكرون
رويترز
قال مصدر بالرئاسة الفرنسية، إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها بعدما ناقشوا القضية خلال قمتهم بجنوب غرب فرنسا مساء أمس السبت.

وأضاف المصدر، أن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج.

وقال المسؤول الفرنسي: "الرئيس ماكرون بوصفه رئيسا للمجموعة، حصل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريت الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.

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