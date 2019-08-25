ضبط ميكانيكي حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ميكانيكى بالسويس لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس قيام "ميكانيكى دراجات - 50 سنة - مقيم بدائرة القسم" بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة محلية الصنع داخل مسكنه.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد مأمورية استهدفت المتهم، أسفرت عن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و3 سلاح نارى عبارة عن "فرد كباس"، و5 سلاح نارى عبارة عن "فرد كباس مفككة" و21 طلقة نارية، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .





وبمواجهته اعترف بإدارته للورشة المشار إليها لصناعة الأسلحة المحلية بقصد الإتجار.



