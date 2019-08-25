مصطفى الفقي يبحث التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومتحف بيناكي



استقبل الدكتور جورج منجنز؛ المدير الأكاديمي لمتحف بيناكي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق له، وذلك في إطار مشاركة الوفد بمؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) الذي يعقد حاليًا في العاصمة اليونانية أثينا.



وناقش الفقي خلال اللقاء سبل تطوير المتاحف باعتبارها مراكز ثقافية تسعى للحفاظ على الكنوز التاريخية والتراث الإنساني والتعريف به، كما تعرف على خبرات الدكتور جورج منجنز في هذا الإطار، وهو حاصل على الدكتوراه في تاريخ منطقة طور سيناء من جامعة لندن، ويقوم بتدريس تاريخ الفن البيزنطي والإسلامي في العديد من الجامعات العالمية، وشارك في بعثات استكشافية أثرية في اليونان وقبرص ومصر.



وتطرق الدكتور مصطفى الفقي والوفد المرافق له إلى إمكانية التعاون بين المتحف ومكتبة الإسكندرية التي تضم عددًا من المتاحف. وتفقد أرجاء المتحف الذي يضم قطعًا فنية وأثرية نادرة تعود للحقبة اليونانية الرومانية والبيزنطية، إلى جانب قسم الفن الإسلامي الذي يضم 8000 قطعة من التحف الإسلامية من الذهب والأعمال المعدنية والمنسوجات والزجاج.



جدير بالذكر أن متحف بيناكي تأسس على يد أنطونيوس بيناكي الذي ولد بمدينة الإسكندرية المصرية عام 1873، وجمع بها أولى مجموعاته الفنية التي تبرع بها لليونان عند استقراره بها عام 1926.