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رياضة

قرار جديد من ميدو فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بـ كأس مصر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:33 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو الدخول فى معسكر مغلق بداية من اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات دور الـ8 من منافسات كأس مصر.

جاء قرار أحمد حسام ميدو بالدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمباراة والتى يسعى للفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة .

كان المقاصة خاض معسكرا مغلقا لمدة 15 يوم بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر ، وتعاقد المقاصة مع العديد من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسهم محمد إبراهيم صانع الألعاب وصلاح أمين المهاجم المخضرم والأوغندى خالد أوتشو وعمرو مرعى.

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