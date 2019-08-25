صدمة للوسط الفني يعلنها وليد الحريري.. تفاصيل

أعلن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور وفاة المنتج حسن شندي الذي رحل اليوم عقب تعرضه لحادث عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعلق وليد: "لا الله الا الله توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الغالي المستشار حسن شندي، نسألكم الفاتحة والدعاء، كان أجدع راجل في مصر بجد".
المنتج الراحل حسن شندي أسس مؤخرًا شركة إنتاج فني تحمل اسم "lime inter active "وقدم من خلالها مجموعة أصوات جديدة منها "شيماء المغربي"، و"يارا"، وشارك في تنظيم حفلات لكل من عمرو دياب ومدحت صالح، محمود العسيلي، كما أنتج أغنية "خنت نفسي" للمطرب هاني شاكر.