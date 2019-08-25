هيئة الأعلى للإعلام تبحث هيكلة لجان التراخيص والمواقع

تبحث هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، هيكلة لجان التراخيص والمواقع.





وعقد رئيس الهيئة مكرم محمد أحمد اجتماعًا بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، وذلك بمشاركة وحضور عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس، وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس.



