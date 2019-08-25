ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الأعلى للإعلام تبحث هيكلة لجان التراخيص والمواقع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:41 م
مكرم محمد احمد -
مكرم محمد احمد - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبحث هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، هيكلة لجان التراخيص والمواقع.

وعقد رئيس الهيئة مكرم محمد أحمد اجتماعًا بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، وذلك بمشاركة وحضور عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس، وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس.

وكان رئيس المجلس فى اجتماعه الأسبوع الماضى قد قرّر إعادة هيكلة لجان التراخيص والمواقع وإعفاء أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من منصبه بعد القبض عليه فى رشوة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سقوطه فى الرشوة.. لجنة من الأعلى للإعلام لفحص مخاطبات أحمد سليم لكل الجهات

بعد رشوة أحمد سليم.. رئيس الأعلى للإعلام يستبعد موظفي التراخيص والمواقع.. اعرف السبب

عصام فرج يتسلم مهام عمله أميناً عاماً للأعلى للإعلام

ترشيحاتنا

اكتشف ساديو مانى .. معلومات لا تفوتك عن منافس الزمالك بـ دورى أبطال إفريقيا

تطورات جديدة فى قضية طفلة العياط .. الأمن يعثر على شريحة تليفون مع المتهمة داخل الحجز.. والنيابة تأمر بتفريغ المكالمات.. والفتاة اختلقت قصة لإخفاء علاقتها بصديقها

تعرف على منافس الزمالك المقبل بـ دورى أبطال أفريقيا

بفستان كت.. نرمين ماهر بإطلالة أنثوية جريئة

مصر تخطف أنظار العالم وتتصدر دورة الألعاب الأفريقية بـ 75 ميدالية

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل