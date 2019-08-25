محمد رفاعي فى ضيافة لايف ستايلز ستديوز بفرنسا بحضور فهد الزاهد

اجتمع الشاعر والملحن محمد رفاعي ، برجل الأعمال فهد زاهد رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وخالد آغا في مدينة كان بفرنسا.



وذلك في إطار التحضير لمجموعة من الإصدرات الفنية الجديدة للشركة بمشاركة كبار نجوم الغناء فى الوطن العربي.



واستعان الشيخ فهد الزاهد، بالشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي لما يملكه من رؤية فنية وخبرة كبيرة فى هذا المجال ، وما حققه من نجاحات كبيرة مع كبار نجوم الغناء فى الوطن العربي إضافة إلى العديد من أعماله التى تم ترجمتها لأكثر من لغة فى العالم.



يذكر أن آخر أعمال رفاعي مع شركة لايف ستايلز ستديوز كانت مع عدد من المواهب الشابة التى تدعمها الشركة بعد مشاركتهم فى برامج إكتشاف المواهب منهم مروة ناجي ورانا سماحة و روان عليان.