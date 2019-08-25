الدوري الإنجليزي.. هارى كين يقود توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.





وشهد التشكيل عودة الكوري سون هيونج مين ، وذلك بعد إيقافه من الإتحاد الإنجليزي لمدة ثلاث مباريات من الموسم الماضي 2018-2019.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى : هوجو لوريس





خط الدفاع: داني روز - توبي ألدرفيرلد - ديفنسون سانشيز - والكر بيترز





خط الوسط : هاري وينكس- موسى سيسوكو - إيريك لاميلا





خط الهجوم : لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.



