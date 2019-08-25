الدوري الإنجليزي.. هارى كين يقود توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل عودة الكوري سون هيونج مين ، وذلك بعد إيقافه من الإتحاد الإنجليزي لمدة ثلاث مباريات من الموسم الماضي 2018-2019.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : هوجو لوريس
خط الدفاع: داني روز - توبي ألدرفيرلد - ديفنسون سانشيز - والكر بيترز
خط الوسط : هاري وينكس- موسى سيسوكو - إيريك لاميلا
خط الهجوم : لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.
وتقام المباراة في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب توتنهام الجديد بلندن.