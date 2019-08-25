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رياضة

باريس سان جيرمان يضع زاها بديلا لنيمار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:33 م
زاها
زاها
يحاول نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي وذلك تحسبا لرحيل البرازيلي نيمار المحتمل لنادي برشلونة او ريال مدريد الإسباني حيث يحاول الناديان الفوز بخدمات اللاعب .

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النادي الباريسي قد يرسل وفد الى لندن مطلع الأسبوع القادم للتعاقد مع زاها وذلك بعرض قد يصل الى 100 مليون يورو من أجل اللاعب .

وتلقى اللاعب عدة عروض من اندية الدوري الانجليزي أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ولكن مسؤولي نادي كريستال بالاس رفضوا تلك العروض وأعلنوا بأنهم يوافقون على أي عرض للاعب يصل الى 100 مليون يورو ومن المفترض أن يوافقوا على انضمام صاحب ال26 عاما للنادى الباريسي.

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