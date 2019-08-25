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أخبار البلد

مجموعة الـ7 تطلق مبادرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبري اليوم مبادرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقية.

وأشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون - خلال مؤتمر صحفي له اليوم على هامش قمة مجموعة الـ 7 المنعقدة حاليا في بياريتز - إلى أن مجموعة الـ 7تسعى لتوطيد شراكة استراتيجية مع إفريقيا بصورة عامة، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص والتنمية في القارة الإفريقية.

وأضاف أن التحدي القائم حاليا في منطقة الساحل هو محاربة الإرهاب حيث تساهم فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بقوات، فضلا عند تحالف مجموعة الدول الخمسة والساحل.

وقال ماكرون إن المبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ7 اليوم من شأنها أن توسع نطاق الدعم المقدم لدول منطقة الساحل سواء على الصعيد العسكري أو التنموي.

وأضاف أن التحدي هو توفير الأموال التي أقرها مؤتمر المانحين في فبراير 2018، لافتا إلى أن تعزيز التنمية يعد أمرا مهما بعد القضاء على الإرهاب للإسهام في استقرار الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مساعي توسيع نطاق تدخل القوات العاملة في منطقة الساحل وضم قوات جديدة من دول أخرى مثل السنغال وغانا على سبيل المثال.

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