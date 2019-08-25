وصفات لعلاج التجاعيد .. اغلبها قبل ما تغلبك

تقترب السيدات من عمر الـ 35 وتزداد معها مخاوفها من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تأخذ طريقها في الظهور بالمناطق المختلفة من الجسم حول الشفاه والعينين واليدين، لتكن هذه هي البداية لـ وصفات لعلاج تجاعيد اليدين وعلاج التجاعيد حول الشفاه، وعلاج التجاعيد تحت العينين، فيما يلي وصفات العلاج التجاعيد بالمناطق المختلفة بالجسم.

الوصفة الأولى لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات:

- 2 ملعقة صغيرة من العسل.

- بياض البيض.



طريقة التحضير:

مزج العسل ببياض البيض جيدًا ووضعهم على اليدين لمدة عشر دقائق، ومن ثم شطفهم بالماء الفاتر.

- فقد يحتوي البيض على كمية وفيرة من البروتين تحفز على إنتاج الكولاجين المسئول عن استعادة البشرة صحتها وشبابها.

الوصفة الثانية لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات :

- ثمرة موز.

- 3 ملاعق كبيرة حليب



طريقة التحضير:

قومي بهرس الموز وإضافة الحليب ومزجهم جيدًا، ومن ثم وضع المزيج على اليدين وغسلهم بعد ربع ساعة.

الوصفة الثالثة لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات

- بطاطس متوسطة الحجم.

- ملعقة زيت زيتون.

- ملعقة حليب.

- ملعقة عسل.



طريقة التحضير:

- قومي بسلق البطاطس ثم هرسها.

- ضيف البطاطس إلى باقي المكونات ومزجهم جيدًا.

- ضع المزيج على يدك لمدة ربع ساعة ثم اغسل اليدين جيدًا.

- كرر هذه العملية 3 مرات اسبوعيًا مع الاستمرار في ترطيب اليدين.

- البطاطس تحتوي على مادة مبيضة تزيل الاسمرار وتجعل اليدين ناعمتين .

الوصفة الرابعة لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات:

- ميرمية.

- ماء.



طريقة التحضير:

- قومي بوضع الميرمية في الماء المغلي ونتركها حتى تبرد.

- ثم ضعي اليدين في منقوم الميرمية لمدة ربع ساعة.

- قومي بتجفيف اليدين لاحقًا وترطيبهم بالكريم المخصص للترطيب.

الوصفة الخامسة لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات:

- شرائح الأناناس المهروسة.



طريقة التحضير:

- اهرسي الأناس ووضعه على اليدين مع التدليك بين الأصابع واليد بأكملها لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة ، ثم قوم بشطف اليدين جيدًا.

- يعتبر الأناناس غني بفيتامين "سي" الذي يساعد كثيرًا في القضاء على التجاعيد.



نصائح لتفادى تجاعيد اليدين :

- الحرص على ترطيب اليدين بشكل يومي.

- تجنب تعرض اليدين للشمس لمدة طويلة.

- ارتداء القفازات أثناء جلي الأطباق أو غيرها من الأعمال التي تزيد من خشونة اليدين.

- الاهتمام بتجفيف اليدين جيدًا، حتى لا يصيبهم الجفاف والتشقق.

- المواظبة على غسل اليدين بالحليب الحامض بعد الانتهاء من غسل الأطباق.

- شرب الكثير من المشروبات السوائل.

- الحرص على تدفئتهم في فصل الشتاء.

- تناول الخضراوات والفواكه.

- استخدام قشر الليمون لتوحيد وتفتيح لون اليدين.



وصفات لـ علاج تجاعيد حول الفم

الوصفة الأولى لـ علاج التجاعيد حول الفم

المكونات:

- زنجبيل مبشور

- ملعقة عسل كبيرة



طريقة التحضير:

- امزجي الزنجبيل وملعقة العسل جيدًا، وتناول هذا الخليط يوميًا.

- يعتبر الزنجبيل غنيا بمضادات الأكسدة التي تعمل على علاج التجاعيد، ويحافظ على الإيلاستين الذي يسبب النقص فيه بظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية الدقيقة.



الوصفة الثانية لـ علاج التجاعيد حول الفم



المكونات:

- حبات لوز.

- حليب الخام.



طريقة التحضير:

- نقوم بوضع حبات اللوز في الحليب الخام ونتركه من المساء لصبح اليوم الثاني.

- ثم نقشر اللوز ونطحنه حتى يصبح قوامه كالعجين.

- نطبق العجين على البشرة، وحت العينين للتخلص من الهالات السوداء.

- نتركها على الوجه من 20-30 دقيقة ثم نغسلها بالماء الفاتر.

- ينصح بتطبيق هذه الوصفة يوميًا للحصول على نتيجة جيدة جدًا، فاللوز يضم العديد من الألياف، والمعادن كالحديد، والأحماض كـ حمض الفوليك، و حمض الأوليك، وفيتامين E، والكالسيوم، والزنك، مما يؤخر ذلك من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.



الوصفة الثالثة لـ علاج التجاعيد حول الفم



المكونات:

- 2 ثمرة موز



طريقة التحضير:

- قوم بهرس ثمرات الموز جيدًا حتى يصبح قوامها كالعجين.

- افردي الموز المهروس على منطقة محيط الفم، ونتركها لمدة نصف ساعة.

- يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، ونرطب الوجه بكريم الترطيب.



أسباب ظهور التجاعيد حول الفم



- التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث تعمل الأشعة البنفسجية القادمة من الشمس على تكسير الكولاجين الموجود في البشرة، وكذلك تعمل على تكسير الإيلاستين، لذا وجب عليك الاستمرار في وضع الكريمات المرطبة والكريم الواقي من الشمس.



- شرب الماء أو غيرها من الزجاجة مباشرة يعجل بظهور التجاعيد حول الفم، وذلك لقيام الشخص بزم الشفاة بشكل مستمر من أجل الشرب وهذا يسبب في ظهور الخطوط الرفيعة في تلك المنطقة.



- التدخين من ضمن العوامل التي تؤدي لظهور التجاعيد، فهو يعمل على إبطاء عملية إنتاج الكولاجين، وتشقق الطبقات الداخلية من الجلد مما يؤدي للتجاعيد.



- مضغ اللبان من الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى ظهور التجاعيد.



أسباب ظهور التجاعيد تحت العين:

مع منتصف الثلاثينات ونهايتها تبدأ التجاعيد في الظهور على الوجه وخاصة منطقة تحت العين، فمع تقدم السن ينقص إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجسم، مما يؤدي ذلك لظهور التجاعيد، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى خارجية تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العين وهي:

1- التدخين.

2- التعرض بكثرة لأشعة الشمس.

3- التلوث.

3- الابتسامة والضحك.

4- العبوس أو التكشيرة.



وصفات لعلاج التجاعيد تحت العين:

الوصفة الأولى لعلاج التجاعيد حول العين:

1- عصير ليمون

2- فيتامين E

3- لبن

4- عسل



طريقة التحضير:

- امزج المكونات ببعضها .

- ضع المزيج على منطقة تحت العين.

- يترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء.

- يعمل الليمون على تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، ويغلق مسام البشرة، ويخفف من الهالات السوداء والخطوط الرفيعة، والتجاعيد، وذلك لاحتوائه على حمض الستريك.



الوصفة الثانية لعلاج التجاعيد تحت العين:

- ماء ورد.

- قطن.



طريقة التحضير:

- غمس القطن في ماء الورد.

- ثم تطبق القطنة على العين لمدة 10 دقائق.

- ويعد ماء الورد قادرا على علاج التجاعيد تحت العينين والهالات السوداء، لما تحتويه من فيتامينات منها فيتامين A، وفيتامينC، وعلى مضادات الأكسدة.



الوصفة الثالثة لعلاج التجاعيد تحت العين:

- موز



طريقة التحضير:

- قوم بهرس موزة ووضعها على منطقة العين.

- يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

- ويمكنك إضافة إليه ثمرة أفوكادو وملعقة عسل ووضعه على العين لمدة تتراوح من 15 لـ 20 دقيقة.

- يحتوي الموز على مضادات الأكسدة وفيتامينات ومعادن تعزز من صحة البشرة وتزيل التجاعيد تحت العين.



الوصفة الرابعة لعلاج التجاعيد تحت العين:

- عصير طماطم.

- عصير ليمون.



طريقة التحضير:

- تضاف الطماطم المهروسة إلى عصير اللّيمون حتى تصبح كالعجين.

- توضع تحت على العين لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

- تعتبر الطماطم غتية بالليكوبين، الذي يساعد على تقليل التجاعيد وتفتيح البشرة.



الوصفة الخامسة لعلاج التجاعيد تحت العين:

- ثمرة بطاطا.



طريقة التحضير:

- قوم بغسل البطاطا وتقطيعها ويؤخذ منها شريحتين.

- توضع الشريحتين على العينين لمدة 15 دقيقة.

- فيما بعد تغسل بالماء البارد.

- ينصح بتطبيق هذه الوصفة قبل النوم، وذلك من أجل الحصول على نتيجة جيدة.

- البطاطا ثمرة غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعالج الهالات السوداء، والتجاعيد تحت العينين.

