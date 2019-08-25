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رياضة

الدوري الإسباني.. جريزمان يتعادل لبرشلونة أمام ريال بيتيس ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:59 م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
حسن العمدة
أحرز أنطوان جريزمان هدف التعادل لفريقه برشلونة فى شباك ريال بيتيس ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .

وادرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية ليسددها فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك، معلنا هدف التعادل للكتالوني .

وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك، معلنا الهدف الاول لفريقه.

يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

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