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فن

صابر الرباعى يطرح كليب أغنية كلام فى سرك .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:13 م
صابر الرباعى كليب
صابر الرباعى كليب اغنية كلام فى سرك
أحمد إبراهيم
طرح المطرب صابر الرباعى فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "كلام فى سرك" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وبتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ياسر أنور.

يذكر أن ألبوم صابر الجديد يضم 10 أغنيات وهم : كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.

يذكر أن صابر طرح منذ أيام أغنية "باى باى" وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات والحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي.

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