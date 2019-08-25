فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى: النبي نهى عن ضرب الأطفال على الوجه.. أمين الفتوى: المال المكتسب من ألعاب البلاي ستيشن حلال بشرط.. وخالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره

الجندي: الأذان ينجي الإنسان من النار

تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدورهم وتطمئن، ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص المتوفى يعلم بمن يزوره عند قبره، ويأنس لهذه الزيارة، ويرد السلام على من يسلم عليه.





وأضاف أمين الفتوى خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر "يوتيوب"، ردا على سائل يقول: "هل يشعر المتوفى بمن يزوره بقبره ": أنه وردت أحاديث تفيد سماع الميت لبعض ما يقوله الأحياء ‏.. اطلع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على أهل ‏ ‏القليب ‏ ‏فقال : ‏ ‏وجدتم ما وعد ربكم حقًا، فقيل له ‏: ‏تدعو أمواتًا فقال": ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.. وأخبر النبي ‏صلى الله عليه وسلم عن أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين، وأحاديث غيرها كثيرة".





وأشار إلى أن ما يتعلق بحال حياة الأحياء من معيشة وزواج ونجاح وغير ذلك من متع الدنيا فليس هناك حديث صحيح يؤيد ذلك ولأن الميت مشغول بحياته عن حياة الدنيا فلا يهمه إلا ما يتعلق بثواب يصل إليه دون غرور الدنيا وزخرفها.





وورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: ما حكم ضرب الأطفال على الوجه.





قال أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- حرم ضرب الوجه، سواء في ذلك الصغير أو الكبير، وقال في حديث صحيح "فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب"، فالنبي نهى عن ضرب الوجه حتى في القتال، لأن فيه امتهانا للمضروب، وهذا لا يجوز.





وأوضح أمين الفتوى: من الضروري أيضا عدم رفع الصوت العالي، منوها بأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يرفع صوتا لا في الأمر ولا في النهى بل كان معتدلًا، وكان يرشد السيدة عائشة أم المؤمنين، فكان يقول: "يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه".





وأشار شلبي: يجب على الآباء عند تربية الأبناء أن يكون ذلك بالرفق، ولا يعني الرفق التساهل، وإنما يعني عدم الغضب أي الحزم مع الرفق وليس تساهلا أو تفريقا؛ حتى ينشأ أولادنا أسوياء، فلا تكون لديهم عقد نفسية.





وأكد: ننصح الآباء والأمهات بشكل عام أن يكونوا رفقاء في تربية أولادهم أيًا كانت أعمارهم، فإن ذلك يساعد على تنشئة جيل سوي نفسيًا وسوي الأخلاق.





وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة.





وأكد الشيخ خالد الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة مصيره النار، مضيفا "ربنا قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم".





وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع الأول لم يعترف بالصلاة، ونوع معترف بالصلاة، ولكن يكسل أن يصلي، وآخر يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.





وتلا الشيخ خالد الجندي قوله تعالى "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين"، وقال تعالى "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى".





ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم المال المكتسب من محل لألعاب البلاي ستيشن".





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: أن المال حلال ما دمت لا تدير اللعب بالمقامرة أو غيره ، وألا تدعو الألعاب للتخلي عن مبادئ الإسلام ونحو ذلك، أو تؤدي إلى العنف والإدمان ونحو ذلك.





وأكمل : إذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.



