تغذية الطفل في الشهر السادس.. من الألف لـ الياء

الشهر السادس في عمر الطفل يعتبر من الشهور المهمة للغاية، فهو بمثابة الصفارة للأمهات لبدء مباراة تغذية الطفل جيدًا إلى جانب الرضاعة الطبيعية أو الصناعية، حتى يساعد ذلك في تكوين صحتهم العقلية والجسدية بشكل صحي وسليم، لذلك على الأم أن تعرف ما عليها لـ تغذية الطفل في الشهر السادس وحتى إتمامه سنة.



تغذية الطفل في الشهر السادس

يصبح الطفل ممهدًا من بداية الشهر السادس لإدخال المزيد من الأطعمة إلى نظامه الغذائي اليومي، ولكن من الضروري معرفة الأطعمة المسموح إدخاله إلى طبق الطفل اليومي وطريقة طهيه واوقات تقديم هذه الأطعمة إليه.



أنواع الأطعمة لـ تغذية الطفل في الشهر السادس

الخضروات:

البطاطس، والجزر، والبطاطا الحلوة، وتطهى هذه الخضراوات عن طريق مع سلقها وهرسها حتى تصبح لينة وسهلة البلع.

الفواكه:

التفاح، والكمثرى، والموز، أيضًا تقدم هذه المأكولات إلى الطفل بعد سلقها وهرسها.



النشويات:

أرز الأطفال، بحيث يقدم مسلوق.

مواعيد تقدم الأطعمة لـ تغذية الطفل في الشهر السادس:

تقسم تغذية الطفل خلال اليوم على عدة مراحل

ففي الصباح الباكر بعد الاستيقاظ: يحصل الطفل على أول رضعة له سواء رضاعة طبيعية أو صناعية.



الفطار:

أمامك خيارين هما:

- وجبة مكونة من 3 لـ 6 ملاعق أرز الأطفال ممزوج بالحليب الصناعي أو الطبيعي.

- تقدمي له طبق من 3 لـ 6 ملاعق طعام من الفاكهة أو الخضروات المهروسة.



الغداء:

رضعة أخرى سواء بـ حليب صناعي أو حليب طبيعي.

فترة المساء ووقت النوم :

حليب صناعي أو حليب ثدي.

وقت النوم: حليب صناعي أو حليب ثدي.



طريقة إعداد الجزر لـ تغذية طفل في الشهر السادس

- قوم بغسل 100جرام من الجزر، ثم قطعيه مكعبات وضعه في مقلاة، وإضافة مقدار من الماء المغلي عليه.

- اتركيه على النار لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يصبح الجزر لينًا وطريًا.

- فيما بعد اضربي الجزر بماء في الخلاط حتى يصبح قوامه طريًا وناعمًا.

- احفظ المتبقي من الجزر في قوالب الثلج لحفظه في الفريزر على شكل وجبات صغيرة للطفل.

- ويمكن تطبيق هذه لطهي البطاطا، والقرع، والكوسة، والقرنبيط، والبروكلي.



مهروس التفاح:

- قطع التفاح قطع صغيرة، ثم ثضاف إليها الماء المغلي وتطبخ على النار حتى تصبح لينة.

- فيما بعد قوم بهرس التفاح باستخدام الكبة أو محطنة الطعام وتقدم للطفل.

- وتحفظ الكمية المتبقية في قوالب الثلج وتوضع في الفريزر.



نصائح هامة للأم أثناء تغذية الطفل في الشهر السادس:

- عليك طهي الخضراوات والفاكهة على البخار أو في الفرن، وهرسها بمتعقة ماء.

- عدم إجبار الطفل على تناول الطعام.

- من المهم اللجوء واستشارة الطبيب.

- احرص على منح الطفل القليل من الماء وتزيد مع الوقت بالتدريج.

- من الضروري تقشير الفواكه والخضراوات قبل إدخالها الفرن أو سلقها خلال الفترة من سن 6 شهور لـ سنة.

- تقليل عدد الرضعات الصناعية أو الطبيعية حتى يصبح الطفل قادرًا على تذوق طعم الطعام.

- لا تبدأ بإطعام الطفل إلا عندما يصبح وزنه ضعف وزن الولادة.









